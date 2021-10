Il giorno 18 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Tammy Patton. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso anche in reazione alla dipendenza dalle droghe del padre, e nonostante l’aiuto di sua madre, arrivando al picco poco dopo i quarant’anni.

Vite al limite – Tammy Patton

Tammy, la protagonista, ha 41 anni, vive a Wichita Falls, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati non del tutto soddisfacenti, perdendo 57 kg per arrivare a 212 chilogrammi.

Tammy Patton oggi

Fortunatamente, al contrario della maggior parte dei casi ritratti nel programma, anche alla fine dell’anno di cura Tammy ha continuato a lavorare sodo perdendo peso costantemente e arrivando a migliorare considerevolmente il suo stile di vita. La nostra protagonista ha anche una sua pagina Youtube in cui tiene traccia dei suoi progressi e dispensa consigli.

