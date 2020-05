Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Destinee LaShaee

Il 6 maggio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Destinee LaShaee. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha sempre avuto problemi di peso fin dall’adolescenza, ma la cui situazione è di fatto precipitata quando il fratello è morto letteralmente tra le sue braccia dopo un’operazione di routine in ospedale.

Vite al limite – Destinee LaShaee

Destinee, la protagonista, ha 27 anni, vive a Pineville nello stato della Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 199 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati significativi, perdendo ben 81 kg per arrivare a 117 chilogrammi. Il tutto nonostante un inizio difficile in seguito al quale il dottore minaccerà di espellerla dal programma.

Destinee LaShaee oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, Destinee LaShaee ha molto migliorato le sue condizioni e cammina liberamente anche se a bene vedere ci sarebbe ancora molto da fare. Ma non è passato molto tempo dalla fine della cura e c’è spazio per ulteriori progressi.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Destinee LaShaee

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Destinee LaShaee è previsto con la replica tv di lunedì 25 maggio 2020 alle ore 23,55 sempre su Real Time (canale 31 DTT).