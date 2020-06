Vite al limite… e poi: la storia di Ashley Reyes

Il giorno 10 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Ashley Reyes. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di molestie sessuali e non ha più saputo controllarsi.

Vite al limite – Ashley Reyes

Ashley, la protagonista, ha 30 anni, vive a West Hills in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 303 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 115 kg per arrivare a 188 chilogrammi.

Ashley Reyes oggi

Dopo lo show Ashley ha partecipato alla puntata che racconti gli sviluppi successivi, mostrandosi sempre in carreggiata, per poi sparire nuovamente in ossequio alle rigide regole di riservatezza imposte dal contratto. Nella foto la vediamo col marito.

Ashley Reyes in Vite al limite… e poi

