Vite al limite… e poi: la storia di Nicole Lewis

Il giorno 22 maggio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ottava puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Nicole Lewis. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso per reagire ai problemi di droga della madre, ma che una volta cominciato il percorso di riabilitazione si è dimostrata estremamente costante.

Vite al limite – Nicole Lewis

Nicole, la protagonista, ha 23anni, vive a Marion in Ohio e all’inizio del suo percorso pesa 310 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati perdendo ben 74 kg per arrivare a 236 chilogrammi. Non un risultato eccezionale ma comunque buono.

Nicole Lewis oggi

Come potete vedere dalla foto sopra (prima e dopo) e dal manifestino della stagione successiva del programma, Nicole ha continuato a migliorare il suo stato di forma e il suo può senz’altro definirsi un caso di successo.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Nicole Lewis in Vite al limite… e poi

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Nicole Lewis è previsto con la replica tv di domenica 14 giugno 2020 alle ore 4,25 sempre su Real Time