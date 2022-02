Il giorno 28 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Lucas Higdin. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che non era più nemmeno in grado di farsi una doccia in casa o di recarsi al supermercato, ma che si è impegnato a fondo nel programma.

Vite al limite – Lucas Higdin

Lucas, il protagonista, ha 33 anni, vive a Conroe, in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 280 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà decisamente, perdendo 68 kg per arrivare a 212 chilogrammi. Rimarrà inizialmente deluso, pensando di aver raggiunto risultati migliori, ma basteranno comunque per vedersi approvata l’operazione bariatrica.

Lucas Higdin oggi

Lucas continua nel suo impegno a dimagrire e grazie alla molta ginnastica fatta ha continuato a perdere peso e i progressi si vedono anche dai lineamenti del volto molto più tirati (foto a sinistra). Lucas continua nel suo impegno a dimagrire e grazie alla molta ginnastica fatta ha continuato a perdere peso e i progressi si vedono anche dai lineamenti del volto molto più tirati (foto a sinistra).

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Lucas Higdin

Il primo appuntamento con l’episodio su Lucas Higdin è previsto per lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 21.25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).