Il giorno 30 marzo 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Latonya Pottain. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che dall’età di 12 anni ha cominciato ad ingrassare in risposta alla morte di sua madre, senza più essere in grado di rompere questa spirale negativa.

Vite al limite – Latonya Pottain

ha 37 anni, vive a Shreveport, Louisiana, e all'inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo soltanto 16 kg per arrivare a 271 chilogrammi.

Latonya Pottain oggi

Nonostante l’aiuto della badante Virgie, del fidanzato Daune e del nipote Adrian, latonya non riuscirà mi a mettersi in carreggiata, guadagnando peso invece che perderlo, con l’eccezione del breve periodo in ospedale. Esasperato dalla mancanza di risultati concreti, il dottor Now la espellerà dal programma all’ottavo mese, invitandola a risolvere i suoi problemi da sola e di tornare quando sarà pronta. A tutt’oggi però non ci sono indizi che questo sia avvenuto mentre purtroppo Virgie è deceduta.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Latonya Pottain

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Latonya Pottain è previsto con la prima tv di giovedì 30 marzo 2023 alle ore 21.20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).