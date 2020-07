Una famiglia al limite su Real Time: stasera la storia di Roshanda Perrio

Il giorno 9 e 16 luglio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv rispettivamente la quindicesima e la sedicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista la famiglia Perrio. Si è trattato delle due puntate di chiusura della stagione, etichettate dal sottotitolo Una famiglia al limite. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di tre fratelli tutti afflitti da obesità.

Una famiglia al limite – i Perrio

I tre fratelli, che vivono a Lafayette in Louisiana, sono Roshanda Perrio, che nei 12 mesi della cura passerà da 364 a 275 kg perdendo 89 chili; Brandi Perrio da 281 a 173 kg perdendone 108 e Clarence Perrio da 264 a 199 kg perdendone dunque 65.

La famiglia Perrio oggi

Ci sono stati aggiornamenti regolari su Facebook almeno fino a metà 2018. Pur non apparendo ulteriormente dimagriti i membri della famiglia hanno postato foto e fatto sapere che continuavano a progredire. Qui trovate il profilo Instagram di Roshanda che mostra comunque un evidente miglioramento rispetto all’inizio dello show.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Una famiglia al limite

L’episodio Una famiglia al limite va in onda in replica sabato 18 luglio 2020 alle ore 23,15 (prima parte) e 0,10 (seconda parte).