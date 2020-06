Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Schenee Murry-Hawkins

Il 18 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Schenee Murry-Hawkins. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte al caso di una donna che ha letteralmente rifiutato di dimagrire, arrivando al punto di ordinarsi una pizza mentre lo attendeva in ospedale (intercettata e bloccata dal dottore). Preparatevi, perché in effetti succederà di tutto.

Vite al limite – Schenee Murry-Hawkins

Schenee, la protagonista, ha 27 anni, vive a Indianapolis nello stato dell’Indiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 302 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pressoché nulli, perdendo solo 1 kg per arrivare a 301 chilogrammi. L’atteggiamento riottoso di Schenee la porterà all’espulsione dal programma all’ottavo mese.

Schenee Murry-Hawkins oggi è morta?

La foto a fianco è tratta da un video Youtube girato a inizio 2019 in ospedale, in cui Schenee diceva di essere stata ricoverata per qualche complicanza non grave. In febbraio si è diffusa la notizia che fosse morta, ma senza nessun riscontro. La donna aveva anche annunciato di aver perso 100 kg ma a giudicare dalle immagini anche qui c’è da dubitare che la cosa sia vera. Trovate il video in calce al pezzo.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

