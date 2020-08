Vite al limite su Real Time: la storia di Robin e Garrett

Il giorno 18 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonisti Robin McKinley e Garrett Rogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna (Robin) e di suo nipote, figlio del fratello Chris: Garrett. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire.

Vite al limite – Robin e Garrett

Robin, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si impegnerà parecchio perdendo ben 115 kg per arrivare a 179 chilogrammi. Il nipote Garrett passerà da 275 a 153, perdendone 122.

Robin e Garrett oggi

Il caso di Robin e Garrett è uno dei più misteriosi, nel senso che entrambi si sono attenuti scrupolosamente al divieto di pubblicare aggiornamenti imposto dallo show. Tutto quello che sappiamo è che Garrett non doveva essere nel programma, ma è subentrato al posto di suo padre Chris dopo che questi ha avuto un attacco di cuore, proprio con l’intento di migliorare la sua salute per poterlo aiutare.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Robin e Garrett

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Robin e Garrett è previsto con la replica tv di sabato 2 agosto 2020 alle ore 2,40 sempre su Real Time (canale 31 DTT).