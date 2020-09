Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tamy Lyn Murrell

Il giorno 21 maggio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Tamy Lyn Murrell. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha iniziato a mangiare all’età di otto anni in seguito alla morte per un attacco di cuore del padre, scena cui ha assistito direttamente, e al declino mentale della madre in seguito a questo stesso episodio. In seguito ha avuto un figlio ma il rapporto col padre – anche durante lo stesso programma – non si evolverà al meglio e si lasceranno.

Vite al limite – Tamy Lyn Murrell

Tamy, la protagonista, ha 45 anni, vive a Covington in Kentucky, e all’inizio del suo percorso pesa ben 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati decisamente buoni, perdendo 111 kg per arrivare a 157 chilogrammi.

Tamy Lyn Murrell oggi

Tamy ha continuato a mantenere uno stile di vita sano e ad attenersi al programma anche dopo il termine e prova ne è la foto che vedete a fianco, una delle rare testimonianze trapelate dai social.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Tamy Lyn Murrell

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Tamy Lyn Murrell è previsto con la replica tv di domenica 13 settembre 2020 alle ore 4,20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).