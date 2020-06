Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Jeanne Covey

Il giorno 13 maggio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Jeanne Covey. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una delle situazioni più drammatiche della storia del programma. Jeanne odia la gente e pensa che tutti la guardino e ridano di lei; in più non appena arriva a Houston con la madre, quest’ultima si sente male e dev’essere ricoverata a sua volta. Ma non è tutto, c’è anche un’immane tragedia che attende dietro l’angolo…

Vite al limite – Jeanne Covey

Jeanne, la protagonista, ha 39 anni, vive a Big Sandy nel Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 318 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pressoché nulli, perdendo appena 14 kg per arrivare a 304 chilogrammi. Mollerà al sesto mese senza portare a fondo il programma, ma con un buon motivo. Il padre morirà infatti mentre lei e sua madre si trovano a Houston.

Jeanne Covey oggi

L’episodio è molto recente e quindi non ci possono essere grosse novità. Il Dottor Now ha messo comunque a disposizione una terapista, ma bisognerà attendere il sequel dell’episodio per capire se Jeanne si è ripresa dal lutto e ha riprovato a calare di peso.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Jeanne Covey

