Il giorno 14 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Lacey Buckingham. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna completamente refrattaria ad ogni cambiamento. E vi anticipiamo che ci sarà anche una scena madre con un litigio epocale tra lei e la sorella Sharon del suo convivente Ricky durante il viaggio verso Houston, e che le cose finiranno davvero male, al punto che la abbandoneranno in autostrada.

Vite al limite – Lacey Buckingham

Lacey, la protagonista, ha 36 anni, vive a Kennewick, Washington, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i 6-7 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati rasenti allo zero, perdendo solo 5 kg per arrivare a 264 chilogrammi. Inoltre affronterà incredibili traversie, non riuscendo a trovare casa a Houston, tornando indietro in un appartamento completamente spoglio e dovendo ricominciare da capo con aiuto della sua parrocchia. L’episodio finisce anticipatamente con il Dottor Now che le chiede di tornare solo dopo che avrà risolto i suoi problemi.

Lacey Buckingham oggi

La foto che vedete a fianco è di marzo 2022 e mostra che Lacey non ha migliorato di molto la sua situazione. Diversamente da altri protagonisti del programma aggiorna costantemente i suoi social, comunque POtete trovarla qui su Facebook

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Lacey Buckingham

Il rinnovato appuntamento con l’episodio su Lacey Buckingham è previsto per giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.40 sempre su Real Time (canale 31 DTT).