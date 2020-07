Vite al limite… e poi: stasera la storia di Laura Perez

Il giorno 3 agosto 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ottava puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Laura Perez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna molestata da piccola e che successivamente ha dovuto combattere anche con il diabete. Un caso davvero complicato.

Vite al limite – Laura Perez

Laura, la protagonista, ha 41 anni, vive a San Antonio in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 270 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio, perdendo ben 108 kg per arrivare a 162 chilogrammi.

Laura Perez oggi

Laura Perez è uno dei casi più eclatanti della storia del programma. E d’altronde potete vedere voi stessi nel foto-confronto alla sinistra che progressi abbia fatto. Stupefacente, non credete? La sua ritrovata indipendenza ha portato a grossi problemi conl’ex-fidanzato Joey da cui si è infine separata per farsi una nuovo vita con Eric (foto sopra).

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Laura Perez in Vite al limite… e poi

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Laura Perez è previsto con la replica tv di domenica 19 luglio 2020 alle ore 4,20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).