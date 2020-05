Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Annjeanette Whaley

Il giorno 10 giugno 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Annjeanette Whaley. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiare per reagire a un ambiente familiare connesso con la droga e in particolare dopo la morte della madre per overdose.

Vite al limite – Annjeanette Whaley

Annjeanette, la protagonista, ha 30 anni, vive a Hillsboro in Oregon, e all’inizio del suo percorso pesa ben 307 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, perdendo ben 124 kg per arrivare a 183 chilogrammi. Ma quello che farà discutere è anche il suo controverso rapporto con la compagna Erica.

Annjeanette Whaley oggi

La foto che vedete accanto è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook, ricorrendo probabilmente anche a dei filtri di ringiovanimento, ma rimane comunque strabiliante. La bella notizia è che Ann e Erica sono tornate insieme.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Annjeanette Whaley

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Annjeanette Whaley è previsto con la replica tv di martedì 26 maggio 2020 alle ore 3,25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).