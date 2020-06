Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Bettie Jo Elmore

Il giorno 20 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Bettie Jo Elmore. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna determinata a dimagrire essendo anche madre di un figlio e avendo al fianco un compagno magro.

Vite al limite – Bettie Jo Elmore

Bettie Jo, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 24 anni, vive a Potosi, Missouri, e pesa ben 297 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti perdendo solo 71 kg per arrivare a 226 chilogrammi. Una puntata difficile per il dottore che non si mostrerà del tutto soddisfatto dei progressi ottenuti.

Bettie Jo Elmore oggi

Nonostante il suo non sia uno dei dimagrimenti più riusciti della serie, Bettie Jo ha comunque continuato a tenersi in carreggiata grazie all’aiuto della sua famiglia e in seguito ha migliorato la sua condizione come dimostra il recente autoscatto postato e che vedete qui a fianco.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

