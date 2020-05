Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Joe Wexler

Il giorno 27 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Joe Wexler. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo apparentemente senza la necessaria determinazione per il duro cammino che deve compiere, ma che finirà per stupire tutti.

Vite al limite – Joe Wexler

Joe, il protagonista, all’inizio del suo percorso ha 31 anni, vive a Johnson City, Tennessee, e pesa ben 352 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti perdendo solo 83 kg per arrivare a 269 chilogrammi. Una’altra puntata difficile per il dottore ma il finale è a sorpresa.

Joe Wexler oggi

Pur non essendo riuscito a fare molto nell’anno di cura, Joe ha continuato a dimagrire dopo lo show raggiungendo il notevolissimo risultato che vedete nella foto a sinistra, che lo ritrae con la donna che ha conosciuto e sposato successivamente, dopo averla conosciuta durante la sua terapia.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Joe Wexler in Vite al limite… e poi

