Vite al limite su Real Time: la storia di Randy Statum

Il giorno 27 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Randy Statum. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di un uomo che contrariamente a molti altri non ha cominciato a mangiare per conforto, ma solo per compiacere suo padre che lo voleva fisicamente grosso per avere vantaggi nello sport. Ma alla fine non ha più saputo controllarsi.

Vite al limite – Randy Statum

Randy, il protagonista, ha 35 anni, vive a Hull nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 297 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto buoni, perdendo ben 97 kg per arrivare a 200 chilogrammi.

Randy Statum oggi

Come si può vedere dalla foto, Randy oggi è un uomo diverso e la sua obesità è ormai un lontano ricordo. C’è chi ha perso più peso durante i 12 mesi conil Dottor Now, ma lui è certamente uno che ne ha perso moltissimo anche dopo.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Randy Statum

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Randy Statum è previsto con la replica tv di martedì 8 dicembre 2020 alle ore 4,20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).