Vite al limite su Real Time: la storia di Joyce Del Viscovo

Lunedì 18 maggio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Joyce Del Viscovo. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna terribilmente problematica e non certo intenzionata ad abbandonare facilmente le vecchie abitudini. I suoi problemi sono cominciati a 9 anni quando i suoi genitori hanno divorziato e ormai il suo modo di vivere è talmente radicato da rendere impossibili i cambiamenti. E dopo vari litigi e accuse al programma di essere inadeguato, come vedremo non finirà bene.

Vite al limite – Joyce Del Viscovo

Joyce, la protagonista, ha 28 anni, vive a Gardner, nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 344 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, perdendo soltanto 55 kg per arrivare a 289 chilogrammi.

Joyce Del Viscovo oggi

Nel corso dei dodici mesi del programma il rapporto della paziente con il Dottor Now diventerà sempre più insostenibile, tra accuse reciproche, fino a provocare l’espulsione dal programma proprio alla fine dell’anno di cure. Da allora (la puntata negli Usa è andata in onda a febbraio 2020) non ci sono più stati aggiornamenti di alcun tipo né sui social né altrove ma immaginiamo che grossi progressi non ne siano stati fatti.

