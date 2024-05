Vite al limite su Real Time: stasera la storia di William Keefer

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il giorno 2 maggio 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 12 di Vite al limite con protagonista William Keefer. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso veramente senza speranze, con il protagonista che fin da ragazzo ha cominciato a prendere peso rifugiandosi nel cibo per sfuggire alla depressione causata dall’abbandono del padre e da un infortunio che non gli ha permesso di buttarsi nello sport.

Vite al limite – William Keefer

William, il protagonista, ha 34 anni, vive a Round Rock, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 268 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan in pratica non perderà assolutamente nulla, fermandosi a 266 chilogrammi.

William Keefer oggi che fine ha fatto

Non ci sono notizia sulla vita di William dopo lo show. Sappiamo soltanto che forse ha divorziato, ma non è assolutamente presente sui social e quindi il suo destino è un mistero.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda William Keefer

Il prossimo appuntamento con l’episodio su William Keefer è previsto con la prima tv di giovedì 2 maggio 2024 alle ore 21.35 su Real Time (canale 31 DTT).