Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Seana Collins

Lunedì 8 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Seana Collins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna caduta nella trappola del cibo per via di un padre molesto e drogato, e che successivamente ha avuto una relazione malsana con un altro drogato facendo lei stessa uso di sostanze fino a tentare i suicidio, fortunatamente sventato.

Vite al limite – Seana Collins

Seana, la protagonista, ha 22 anni, vive a Kansas City, Missouri, e all’inizio del suo percorso pesano 298 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan non otterrà alcun risultato, guadagnando addirittura 1 kg per arrivare a 299 chilogrammi.

Seana Collins oggi

Nel corso dei dodici mesi del programma Seana non perderà mai abbastanza peso da ottenere l'intervento, ma anzi finirà per guadagnare un chilo alla fine. Il Dottor Now dopo averla messa in guardia più volte, alla fine si arrende e la espelle dal programma anche se si dichiara disposto a riprenderla se mostrerà qualche progresso una volta fuori.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Seana Collins

L’episodio su Seana Collins va in onda in prima tv lunedì 8 giugno 2020 alle ore 21,20.