Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Kirsten Perez

Il giorno 29 maggio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Kirsten Perez. Il dottor Nowsaradan in questa occasione si è trovato di fronte a una donna che si è rifugiata nel cibo e anche nelle droghe per via di uno stupro in giovane età, e non è più riuscita a tirarsene fuori.

Vite al limite – Kirsten Perez

Kirsten, la protagonista, ha 38 anni, vive a Longview nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben 278 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 78 kg per arrivare a 200 chilogrammi.

Kirsten Perez oggi

Il rapporto di Kirsten col Dottor Now affronta alti e bassi, specialmente all’inizio quando rifiuta più volte di fare le sedute di terapia. Poi migliorerà. Come si può vedere nella foto, oggi Kirsten è una persona diversa, anche se il lavoro non è finito.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Kirsten Perez

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Kirsten Perez è previsto con la replica tv di sabato 30 maggio 2020 alle ore 6,55 sempre su Real Time (canale 31 DTT).