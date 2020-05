Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Lisa Fleming

Il 14 maggio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Lisa Fleming. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte a uno dei casi più difficili della sua carriera. Finché è rimasta in ospedale Lisa ha perso peso, ma non appena è stata rimandata a casa invece di perderlo, ne ha riacquisito buona parte. Minacciata più volte di espulsione dal programma e di essere un’abile manipolatrice, alla fine Lisa è stata effettivamente estromessa dopo soli sei mesi.

Vite al limite – Lisa Fleming

Lisa, la protagonista, ha 49 anni, vive a Mobile nello stato dell’Alabama, e all’inizio del suo percorso pesa ben 319 kg. Durante i primi mesi della cura con il dottor Nowsaradan effettivamente perderà qualche decina di chili, ma comunque in misura insufficiente ad arrivare all’operazione di chirurgia bariatrica. Una volta espulsa se ne perdono le tracce, finché…

Lisa Fleming è morta

La drammatica notizia è stata svelata il 23 agosto 2018, quando a pochi mesi dalla fuoriuscita dal programma Lisa Fleming è morta all’età di 50 anni. Apparentemente non si era più ripresa e aveva trascorso gli ultimi mesi immobilizzata a letto fino al tragico epilogo.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Lisa Fleming

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Lisa Fleming è previsto con la replica tv di lunedì 18 maggio 2020 alle ore 21,20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).