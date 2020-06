Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Octavia Gahagans

Il giorno 11 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Octavia Gahagans. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna di colore assistita dalla propria sorella Desire che tenta di tutto per farle fare esercizio e migliorare la sua alimentazione ma non viene mai ascoltata. La sua storia è molto triste perché parte da una violenza sessuale sistematica subita da un vicino di casa.

Vite al limite – Octavia Gahagans

Diana, la protagonista, ha 42 anni, vive a Kansas City, e all’inizio del suo percorso pesa ben 314 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si impegnerà parecchio moltissimo perdendo ben 107 kg per arrivare a 207 chilogrammi.

Octavia Gahagans oggi

Octavia ha reagito molto bene alla cura continuando a migliorare, come si deduce dalle foto che ha pubblicato sporadicamente sui social. Subito sopra ne vedete una molto recente, risalente a gennaio. Si può dunque parlare di un caso di successo.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Octavia Gahagans

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Octavia Gahagans è previsto con la replica tv di sabato 6 giugno 2020 alle ore 3,40 sempre su Real Time (canale 31 DTT).