Vite al limite su Real Time: la storia di James King

Il giorno 8 maggio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la settima puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista James King. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di uomo che ha avuto una vita difficile, finendo anche in galera, con problemi fin dall’infanzia per via di una madre alcolista.

Vite al limite – James King

James, il protagonista, ha 46 anni, vive a Paducah, nel Kentucky, e all’inizio del suo percorso pesa ben 333 kg. Durante la cura con il dottor Nowsaradan ricade ripetutamente nel vizio del cibo e non riesce mai a perdere peso. Alla fine quando dopo 11 mesi invece di perdere, acquisisce ulteriori 25 chili per un totale di 358. A quel punto viene espulso dal programma.

James King oggi è morto

Dopo l’espulsione, James ha avuto un problema al fegato che lo ha portato vicino alla morte a gennaio 2018. Si è comunque salvato e ha tentato di perdere peso con un programma di dieta ed esercizi fisici ma non è riuscito a tornare nel programma del Dottor Now. Le ultime notizie risalgono all’autunno 2018 quando si era sparsa la voce della sua morte; voce poi smentita.

Aggiornamento aprile 2020: purtroppo James D. King è morto il 6 aprile 2020 all’età di soli 49 anni. Non chiare le cause ma soffriva di brutte malattie come cirrosi al fegato e sepsi (affine alla setticemia). Lascia la moglie Lisa Raisor King, 4 figlie, 2 figli e 19 nipoti.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.