Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Holly Hager

Il giorno 1 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Holly Hager. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna vittima di una violenza sessuale all’età di 16 anni, e che invece di denunciare e reagire si è rifugiata nel cibo, arrivando a pesare 600 libbre già a trent’anni.

Vite al limite – Holly Hager

Holly, la protagonista, ha 38 anni, vive a Ellijay, Georgia, e all’inizio del suo percorso pesa ben 298 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi perdendo ben 108 kg per arrivare a 198 chilogrammi. Subito sotto vedete la presentazione della puntata originale, andata in onda su TLC.

Holly Hager oggi

Si sa che da contratto i protagonisti devono mantenere il riserbo sul loro stato di salute successivo al programma, ma solitamente qualcosa trapela dai social. In questo caso invece Holly ha mantenuto il silenzio più totale, probabilmente in vista di una puntata dello spin off su come sono andate a finire le storie trattate

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Holly Hager

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Holly Hager è previsto con la replica tv di sabato 8 agosto 2020 alle ore 23,25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).