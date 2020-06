Vite al limite su Real Time: la storia di June McCamey

Il giorno 20 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista June McCamey. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha dovuto affrontare enormi stress psichici tra cui la perdita del figlio 17enne. Ma la sua perdita di peso è stata sconvolgente.

June, la protagonista, ha 43 anni, vive a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati buoni, perdendo 92 kg per arrivare a 176 chilogrammi.

June partiva da un peso moderato se lo si paragona a quello di altri protagonisti, ma si è impegnata a fondo togliendo un quintale nei primi 12 mesi per poi continuare a dimagrire in modo impressionante come testimoniato dalla foto a fianco. Le ultime notizie parlano di ben 150 kg persi dall’inizio.