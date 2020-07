Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Dominic Hernandez

Lunedì 6 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Dominic Hernandez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte per la prima volta al caso di un senzatetto che vive del sussidio statale e quindi oltre a essere malato di cibo da quando è stato abusato da piccolo, mangia anche malissimo per risparmiare.

Vite al limite – Dominic Hernandez

Dominic, il protagonista, ha 37 anni, vive a Fresno. California, e all’inizio del suo percorso pesa 304 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsissimi risultati, perdendo solamente 10 kg per arrivare a 294 chilogrammi.

Dominic Hernandez oggi

Il percorso di Dominic con il dottor Now è stato uno dei meno fruttuosi della stagione. Nei soli sei mesi di cura, prima di essere dismesso, perderà pochissimo peso per poi riprenderlo praticamente tutto nonostante la pazienza del dottore, che alla fine non avrà alternative a cancellare il programma. Oggi Dominic ha tentato di accendere una raccolta fondi con GoFund per riprendere il percorso, ma la sua situazione rimane critica.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Dominic Hernandez

Il primo appuntamento con l’episodio su Dominic Hernandez è previsto per lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21,20, su Real Time (canale 31 DTT).