Vite al limite su Real Time: la storia di Bethany Stout

Nel corso del 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in data ancora da stabilire andrà in onda in prima tv la terza puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Bethany Stout. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che pur iniziando con le migliori intenzioni si rivelerà essere un osso più duro del previsto. Di fatto Bethany deciderà di mollare il programma all’undicesimo mese per proseguire da sola.

Vite al limite – Bethany Stout

Bethany, la protagonista, ha 40 anni, vive ad Alva, in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan dimagrirà dapprima di 70 chili, più altri 25 dopo l’operazione, perdendo in totale 95 kg per arrivare a 228 chilogrammi.

Bethany Stout oggi

La foto che vedete accanto è tratta dal blog aperto da Bethany sulla sua storia, Bariatricmama . Proprio sul suo blog lei stessa ha annunciato di non poter condividere notizie sulla sua situazione in quanto vincolata da una contratto legale, e che l'avrebbe fatto subito dopo la messa in onda della puntata. A due settimane dall'evento tuttavia ancora non ci sono news.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.