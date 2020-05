Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Liz Evans

Il 23 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Liz Evans. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che fin dall’età di 11 anni ha avuto problemi alle gambe che l’hanno costretta a letto e di conseguenza si è sfogata nel cibo; un’abitudine difficile da cambiare.

Vite al limite – Liz Evans

Liz, la protagonista, ha 35 anni, vive a Freeport nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 327 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 160 kg per arrivare a 167 chilogrammi, quasi la metà del suo peso iniziale.

Liz Evans oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, Liz Evans ha fatto grandi progressi anche se rimane ancora molto da fare. Si tratta tuttavia di una delle perdite di peso più importanti della storia del programma.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Liz Evans

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Liz Evans è previsto con la replica tv di venerdì 29 maggio 2020 alle ore 2,55 sempre su Real Time (canale 31 DTT).