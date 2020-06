Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Steven Assanti

Il giorno 26 giugno e 3 luglio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 5 di Vite al limite (divisa in due parti) con protagonista Steven Assanti e il fratello Justin Assanti. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un manipolatore che ha messo in atto ogni strategia possibile per mettere i bastoni tra le ruote del programma, ostacolando persino il fratello Justin, cui a un certo punto ruba gli antidolorifici.

Vite al limite – Steven Assanti

Steven, il protagonista, ha 33 anni, vive a Cranston, nel Rhode Island, e all’inizio del suo percorso pesa ben 331 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan pur non venendo mai espulso dal programma, ottiene risultati davvero modesti perdendo solo 48 chili per arrivare a 283. Il fratello Justin (27enne) parte da 274 ma non viene reso noto come prosegua.

Steven Assanti oggi

La foto a sinistra sembrerebbe evidenziare un miglioramento anche se la cosa non è chiara. Comunque Steven si è sposato con Stephanie Sanger e li vediamo insieme nella foto a fianco.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Steven Assanti in Vite al limite… e poi

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Steven Assanti è previsto con la replica tv di domenica 7 giugno 2020 alle ore 1,15 sempre su Real Time (canale 31 DTT).