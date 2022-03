Il giorno 7 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Margaret Johnson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato ad ingrassare in giovane età, sull’esempio del padre obeso e manipolatore, senza più riuscire a tornare indietro.

Vite al limite – Margaret Johnson

Margaret, la protagonista, ha 35 anni, vive a Baytown, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 340 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 70 kg per arrivare a 270 chilogrammi. Pur riuscendo a calare il giusto per farsi approvare l’operazione bariatrica, Margaret farà opposizione più di una volta dando la sensazione di voersi attenere al programma solo ove messa spalle al muro.

Margaret Johnson oggi

Margaret mantiene uno stretto riserbo sulla sua vita privata e non ne abbiamo più notizia. Il suo atteggiamento di sfida nei confronti del programma non lascia immaginare il meglio, ma si spera quantomeno che non abbia perso i progressi fatti.

