Il giorno 14 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Ontreon Shannon. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo i cui problemi sono cominciati da bambino, per il totale disinteresse dei suoi genitori che lo lasciavano sempre solo o coi nonni, sempre a contatto con abbondanti scorte di cibo che non esitava a consumare anche solo per passare il tempo.

Vite al limite – Ontreon Shannon

Ontreon, il protagonista, ha 35 anni, vive a Plano, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 318 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan mostrerà un’incredibile resistenza nei confronti del programma non riuscendo a calare nemmeno di un chilo. Anzi, si tratta qui di un caso più unico che raro in grado di prendere peso sul finale invece di perderne.

Ontreon Shannon oggi

La parabola ai limite dell'assurdo di Ontreon si conclude dopo un anno con un chilo in più Non è dato sapere se successivamente abbia provato a mettersi in carreggiata né se sia rimasto sotto le cure del Dottor Now, che come sempre si mantiene a disposizione. La sensazione tuttavia è tutt'altro che positiva.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Ontreon Shannon

Il primo appuntamento con l’episodio su Ontreon Shannon è previsto per lunedì 14 marzo 2022 alle ore 21.25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).