Il giorno 13 settembre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Krystal Hall. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha subito abusi da piccola e ha cominciato ad ingrassare per consolazione, ritrovandosi obesa già all’età di 13 anni.

Vite al limite – Krystal Hall

Krystal, la protagonista, ha 34 anni, vive a Frankfort, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 280 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto scarsi, perdendo 18 kg per arrivare a 262 chilogrammi.

Krystal Hall oggi

Krystal ha avuto una relazione omosessuale dai 18 ai 30 anni, rendendosi poi conto di non essere lesbica. Successivamente conosce il suo futuro marito che gli sarà di costante appoggio e da cui avrà un figlio, Josh. Tuttavia i progressi dal punto di vista del peso rimarranno scarsi per tutta la durata del programma e anche successivamente rimarranno avvolti nel mistero. La foto che vediamo a sinistra è di aprile, mentre a luglio su Facebook è uscito uno status che parla di continui alti e bassi ma in cui Krystal dichiara anche di non avere intenzione di mollare.

