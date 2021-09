Il giorno 20 settembre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Isaac Martinez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che a una predisposizione all’obesità e alle allergie ha aggiunto il fatto che da giovane ha dovuto prendersi cura della madre cui era stato diagnosticato il cancro e così facendo ha aggravato la sua situazione.

Vite al limite – Isaac Martinez

Isaac, il protagonista, ha 23 anni, vive a Hutchins, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati poco soddisfacenti, perdendo 56 kg per arrivare a 244 chilogrammi.

Isaac Martinez oggi

I 12 mesi del programma per Isaac sono stati un calvario. Ha sì perso una certa quantità di peso, ma sempre molto meno rispetto alle attese e alle sue stesse speranze. Alla fine dell’anno con il Dottor Now riceverà la prescrizione per altri due mesi di dieta ma non è chiaro quanto sia riuscito ad attenervisi, avendo secretato tutti i suoi social. Ad oggi la sua situazione è un mistero.

