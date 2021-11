Il giorno 1 novembre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Ryan Wagner. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha messo in pratica una strana teoria, mantenendo la dieta assegnata per sei giorni, per poi entrare nel “cheating day” (giorno dell’imbroglio) in cui tornava alle vecchie abitudini perdendo di fatto tutti i progressi fatti.

Vite al limite – Ryan Wagner

Ryan, il protagonista, ha intorno a trent’anni, vive nel Montana, e all’inizio del suo percorso pesa 326 kg. Durante il breve periodo della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pressoché nulli, non perdendo peso in nessun modo. L’episodio è talmente controverso da essere definito “l’episodio fantasma” poiché non è mai andato in onda negli Usa. Il motivo è probabilmente il fatto che sia inconcludente. Il paziente non si recherà mai a Houston e di fatto fingerà soltanto di seguire le cure assegnate non migliorando la sua condizione in alcun modo. È stato tuttavia trasmesso in vari paesi europei come Finlandia a Italia.

Ryan Wagner oggi

Non ci sono informazioni su Ryan dopo lo show, ma supponiamo che non sia successo granché. La puntata finisce con il dottor Now che svela la drammatica situazione. Ryan non risponde più alle sue chiamate, trova mille scuse e non si presenta più agli appuntamenti. IL programma è dunque di fatto terminato (senza alcun successo) al settimo mese.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Ryan Wagner

Il nuovo appuntamento con l’episodio su Ryan Wagner è previsto sabato 30 ottobre 2021 alle ore 9.50 su Real Time (canale 31 DTT).