Vite al limite su Real Time: stasera la storia di LaShanta White

Il giorno 24 giugno 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sedicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista LaShanta White. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha dimostrato fin dall’inizio di essere un’abile manipolatrice sfidandolo in più occasioni, soprattutto dopo aver appreso che per accedere all’operazione bariatrica avrebbe prima dovuto dimostrare di saper camminare da sola.

Vite al limite – LaShanta White

LaShanta, la protagonista, ha 39 anni, vive a Kenner in Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà comunque discreti risultati, perdendo 60 kg per arrivare a 240 chilogrammi. Il suo comportamento le costerà tuttavia la sospensione dal programma al nono mese, prima di essere riaccettata.

LaShanta White oggi

La foto che vedete accanto è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook molto di recente, ma non permette di capire esattamente a che punto sia del programma. Certo, qualche chilo lo ha perso, ma la strada potrebbe essere ancora molto lunga.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda LaShanta White

Il prossimo appuntamento con l’episodio su LaShanta White è previsto con la replica tv di domenica 23 agosto 2020 alle ore 4,20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).