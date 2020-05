Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Kelly Mason

Il giorno 3 giugno 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Kelly Mason. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna affetta da molte malattie tutte conseguenti al suo peso eccessivo, tra cui il diabete. E le parole del dottore sono chiare: se continua così morirà entro breve.

Vite al limite – Kelly Mason

Kelly, la protagonista, ha 41 anni, vive a Greensboro in North Carolina, e all’inizio del suo percorso pesa ben 329 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà grandissimi risultati, perdendo ben 155 kg per arrivare a 174 chilogrammi. Tutto questo prima del tragico epilogo, come vedremo.

Kelly Mason oggi è morta

Kelly Mason muore infatti durante il programma, ed è il secondo caso di decesso nel corso dei 12 mesi di lavoro in clinica dopo quello di Robert Buchel (sesta stagione). Tutto stava procedendo bene e la volontà della paziente era granitica al punto che era arrivata a perdere quasi la metà del suo peso iniziale. Tuttavia il destino è in agguato, e nel corso del nono mese di programma Kelly subirà un attacco di cuore nella notte che ne comporterà la scomparsa. Il Dottor Now commenterà che la paziente stava lavorando benissimo ma ormai evidentemente il suo cuore era in condizioni talmente gravi da non poter più reggere sforzi.

