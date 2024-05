Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Delana Boyer

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il giorno 9 maggio 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 12 di Vite al limite con protagonista Delana Boyer. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso difficile, anche se in lei non è mancato una certa dose di determinazione. Curiosamente la produzione si è vista costretta a infrangere le regole dello show, prestando soccorso alla macchina della protagonista in viaggio verso Houston, finita irrimediabilmente in panne.

Vite al limite – Delana Boyer

Delana, la protagonista, ha 43 anni, vive a Greeneville, Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa ben 293 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati, scendendo a 244 chilogrammi, per perdere così 39 kg.

Delana Boyer oggi che fine ha fatto

Benché ci siano grandi notizia sulla vita di Delana dopo lo show, possiamo vedere una foto (molto filtrata) recente che lei ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui ha anche avvisato i fan della messa in onda del programma, che termina con una passeggiata al fianco del marito, dimostrando così che quanto meno ha recuperato un po’ di mobilità.

