Vite al limite su Real Time: la storia di Maja Radanovic

Il giorno 22 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Maja Radanovic. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha iniziato a mangiare da bambina per reagire al divorzio dei suoi (immigrati serbi negli Usa) ed è arrivata oltre i 300 kg rischiando anche di compromettere la sua capacità di avere figli.

Vite al limite – Maja Radanovic

Maja, la protagonista, ha 33 anni, vive a Portland in Oregon, e all’inizio del suo percorso pesa ben 310 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati molto scarsi, perdendo appena 42 kg per arrivare a 268 chilogrammi. Mollerà poi all’ottavo mese senza portare a fondo il programma.

Maja Radanovic oggi

Nonostante la rottura del programma, Maja Radanovic oggi sta molto meglio di prima e continua a dimagrire come testimonia la foto che vedete a fianco. Un caso dunque di capacità di autocontrollo dell’alimentazione grazie alla forza di volontà personale anche al di fuori del programma del Dottor Now.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Maja Radanovic

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Maja Radanovic è previsto con la replica tv di giovedì 6 agosto 2020 alle ore 21,20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).