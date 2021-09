Il giorno 27 settembre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Michael Blair. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha cominciato ad ingrassare in seguito all’abbandono del padre, che lo ha portato a vivere con i nonni materni. Poi ha subito anche abusi all’età di 14 anni. Sposato con la moglie Kimberly e padre di due figli, cercherà di migliorare le sue abitudini scontrandosi però con la realtà del suo peso abnorme e con la necessità di calare per operarsi di ernia; problema che gli impedisce di accedere al resto del programma.

Vite al limite – Michael Blair

Michael, il protagonista, ha 43 anni, vive a Conroe, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 276 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati poco soddisfacenti, perdendo 61 kg per arrivare a 215 chilogrammi.

Michael Blair oggi

Una volta terminato il programma, pur avendo perso un po' di peso, Michael si trova ancora in alto mare, non riuscendo ad operarsi di ernia per poi passare al livello successivo. La pagina Facebook è aggiornata costantemente, ma senza mai inserire foto di se stesso.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Michael Blair

Il primo appuntamento con l’episodio su Michael Blair è previsto lunedì 27 settembre 2021 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).