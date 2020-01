Primo appuntamento 2019 su Real Time: al via la quarta stagione

Primo appuntamento è il programma tv per le coppie single che vogliamo un appuntamento al buio in cerca dell’amore. Si svolge in un ristorante speciale nel cuore di Roma, all’Eur, e da due stagioni è condotto da Flavio Montrucchio che ha preso il posto di Gabriele Corsi mentre l’affascinante maitre con la barba rimane Valerio Capriotti. Quella che parte oggi 7 gennaio 2020 è la quarta stagione, ma più sotto trovate l’indice completo anche delle stagioni precedenti.

Primo appuntamento – Orari e Canale

Dalla stagione 2019 Primo appuntamento va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni martedì dalle 21.10 per una durata di poco più di un’ora circa e termine intorno alle ore 22,25.

Primo appuntamento – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda, con tanto di descrizione in nota dei protagonisti degli incontri. Ecco di seguito l’indice con fotogallery e streaming puntata per puntata.

Puntate stagione 1

Episodio 1

Episodio 2

Episodio 3

Episodio 4

Episodio 5

Episodio 6

Episodio 7

Episodio 8

Puntate stagione 2

Le coppie del primo episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del secondo episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del terzo episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del quarto episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del quinto episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del sesto episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del settimo episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie dell’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del nono episodio di Primo Appuntamento 2018

Le coppie del decimo episodio di Primo Appuntamento 2018



Puntate stagione 3

Le coppie del primo episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del secondo episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del terzo episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del quarto episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del quinto episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del sesto episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del settimo episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie dell’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del nono episodio di Primo Appuntamento 2019

Le coppie del decimo episodio di Primo Appuntamento 2019

Puntate stagione 4

Le coppie del primo episodio di Primo Appuntamento 2020

Primo appuntamento – Conduttori e Maitre

Gabriele Corsi è stato il primo conduttore del programma, solitamente seduto al bar osservando le coppie. Membro storico del Trio Medusa, ha debuttato in tv con Take me Out, sempre su Real Time, ma ora è passato alla Rai dove conduce Reazione a Catena. Flavio Montrucchio lo sostituisce dalla terza stagione: rivelatosi al Grande Fratello, è poi diventato apprezzato attore di fiction.

Chi è il maitre di Primo Appuntamento? Valerio Capriotti è il maitre, e proviene da grandi esperienze in ambito culinario tra cui quattro anni al Ristorante Duomo di Ragusa Ibla del famoso chef Ciccio Sultano. Poi nel 2015 il ritorno a Roma, prima di approdare in tv.

Primo appuntamento – Come partecipare

Per partecipare alla trasmissione “Primo appuntamento” è necessario essere maggiorenni e iscriversi qui al casting nella sezione apposita del sito di Real Time. Attualmente le iscrizioni sono chiuse ma a breve riapriranno per la prossima edizione del programma.