Primo Appuntamento 4: episodio 13 coppie e streaming (gallery)

Il tredicesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 13 – 16 giugno

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Valentina e Diego, due persone molto stravaganti, in particolare lui, vestito da tigrotto e dichiaratamente “poliamoroso”. L’interesse reciproco non è mancato e i due hanno iniziato a frequentarsi; Gianclaudio e Pasquina, entrambi pugliesi e di 61 anni, lui ex lavoratore all’Ilva di Taranto. Sebbene lui si fosse mostrato interessato, a lei non è scattato nulla e non si sono più visti e sentiti; Gianpaolo Caprino e Laura, lui 43enne chitarrista del gruppo metal Stormlord, lei 37enne piena di domande e curiosità. A fine cena sembravano reciprocamente interessati, ma la cosa è scemata e si sono persi di vista; Daniela e Donato, due sportivi: lei con la passione per il pattinaggio su ghiaccio, lui per il basket e non solo. Entrambi si sono mostrati da subito a proprio agio nonostante Donato fosse inizialmente agitato per il fatto di essere in carrozzina, ma non è scoccata la scintilla e la loro conoscenza si è conclusa con la cena.

Primo Appuntamento 2020: episodio 13 in streaming

IN ARRIVO

Primo Appuntamento: puntate Stagione 4

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 4 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.