Primo Appuntamento 7: episodio 7 coppie e streaming (gallery)

Il sesto episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 7 – 21 gennaio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Omar e Francesca, lui 26enne magazziniere milanese di origine italo-algerina, alla ricerca di una ragazza matura e spiritosa, lei 27enne store manager di Torino, autodefinitasi “tigre” in quanto decisa, protettiva e un po’ aggressiva. L’appuntamento è andato bene e hanno trovato una buona intesa, decidendo di conoscersi meglio. Si sono sentiti per un po’, ma la cosa è via via scemata; Andrea e Kim, lui 35enne di Ferrara camaleontico, che nella vita ha fatto un po’ di tutto, lei 39enne romana, ma di origine vietnamita, pittrice e madonnara. Le storie un po’ esagerate di lui hanno intimorito Kim, che ha preferito non rivederlo; Fabrizio e Edwige, lui 72enne di Prato amante del ballo, lei 68enne di origine francese, ma da tantissimi anni a Rimini, anche lei amante del ballo. Sebbene abbiano fatto una bachata insieme, da parte di Edwige non è scattato il feeling e non si sono più rivisti; Federica e Simone, lei 41enne di Como, insegnante di scuola materna e di ginnastica ritmica, lui 43enne della provincia di Varese, venditore di birre e intrattenitore. La serata è stata molto piacevole e sono entrati subito in sintonia, decidendo di rivedersi. Si sono rivisti, ma il loro rapporto si è trasformato in un’amicizia.

Primo Appuntamento 2023: episodio 7 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.