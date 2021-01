Il terzo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 3 – 19 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Annalisa e Lorenzo, lei panterona amante dei bei sederi, lui palestratissimo ed esageratamente attento alla linea e all’alimentazione. Nonostante sulla carta potessero funzionare, lui non è riuscito a coinvolgerla emotivamente e la loro conoscenza non è andata avanti; Angelo e Mirella, entrambi divorziati e con figli grandicelli, che hanno provato subito una certa simpatia e hanno deciso di rivedersi, anche se per il momento si stanno solamente sentendo; Bernardo e Giusy, lui con un disturbo ossessivo-compulsivo con il quale ha imparato a convivere, lei invece con una diagnosi di dislessia e discalculia che non l’hanno frenata negli studi. I due si sono trovati reciprocamente molto simpatici e, sebbene non sia nata una vera e propria storia d’amore, hanno continuato a sentirsi; Stefano e Giuliano, il primo nato in un corpo di donna, per poi essersi reso conto di non appartenere al genere binario e avere scelto un nome che non lo identifichi come donna, il secondo molto aperto e curioso, senza pregiudizi di alcun tipo. Tra i due è nata una sintonia e ora sono in attesa di rivedersi.

