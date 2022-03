Primo Appuntamento 6: episodio 12 coppie e streaming (gallery)

Il dodicesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 12 – 29 marzo 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Paolo e Shirley, lui siciliano, ma vive a Treviso, 26enne di professione streamer (o gamer) di League of Legends col nome di Paolocannone o Paoloidolo, lei 20enne della provincia di Vercelli, con il sogno di aprire un’agenzia funebre, giudicata spesso come strana, anche se non le crea problemi. Non hanno trovato molti punti in comune e hanno deciso di non sentirsi più. Lui di recente si è fidanzato (ovviamente con un’altra); Giuseppe e Angela, lui un signore appassionato di astrologia, che vive a Milano e che non vuole rivelare la sua età, perché per lui gli anni vanno all’indietro, lei 73enne che ama passeggiare e giocare a burraco e che tiene molto al suo aspetto. Si sono piaciuti e hanno deciso di rivedersi al più presto. Ora si vedono spesso, pur senza nulla di ufficiale; Erika e Antonio, lei 40enne giornalista romana che scrive di sport, spettacolo e anche eros, lui 42enne sardo, ingegnere e architetto molto creativo, che cerca complicità completa nella partner. Hanno trovato un grande feeling fin da subito e hanno proseguito la serata insieme, tra un bacio e l’altro. Si frequentano saltuariamente, ma senza un vero “impegno”; Giuseppe e Laura, lui 29enne archeologo un po’ sfortunato in amore e con un passato tragico, originario di Catanzaro, ma momentaneamente a Roma, lei 22enne casertana, studentessa di Lettere, molto romantica, ma introversa. A lui è scattata la scintilla, ma a lei purtroppo no, anche se l’avrebbe continuato a sentire volentieri in amicizia. Sono rimasti in contatto tramite social.

Primo Appuntamento 2022: episodio 12 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.