Primo Appuntamento 6: episodio 26 coppie e streaming (gallery)

Il ventiseiesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 26 – 15 novembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Jimi e Rosy, lui 34enne di Castiglione delle Stiviere (MN) con genitori di origine nigeriana, lei 29enne romana di professione toelettatrice, che condivide la sua vita con 4 cani. La serata è andata bene e i due hanno trovato tanti punti in comune, quindi hanno deciso di rivedersi. Si sono frequentati per un breve periodo, ma la distanza ha fatto finire la loro relazione; Giacomo e Alessandra, lui 69enne pensionato piemontese che ora si gode la vita, amante della pesca e della ferrata, lei ottico 59enne genovese, amante del mare, degli sport d’acqua e delle moto. Alessandra non si è trovata completamente a proprio agio durante la serata e non è scattata la scintilla, quindi non si sono più rivisti; Ilaria e Riccardo, lei 21enne di Caorle (VE), studentessa in Scienze Motorie e insegnante di fitness, lui cuoco 22enne di San Donà (VE). A lei è piaciuto molto Riccardo, mentre da parte del ragazzo non è nata una grande voglia di conoscerla oltre l’amicizia. Non si sono più visti; Elena e Vittorio, lei 20enne di Venezia, di professione commessa, molto aperta e amante della vita, lui 20enne parrucchiere della provincia di Bologna, che ama l’originalità, l’eccentricità e la diversità. La serata è stata piacevole, hanno trovato tanti punti in comune e hanno deciso di approfondire, anche solo per amicizia e affinità di “stile”. Sono rimasti amici.

