Primo Appuntamento 7: episodio 26 coppie e streaming (gallery)

Il ventiseiesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 26 – 14 novembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Claudia e Federico, lei 23enne maestra di inglese nelle scuole elementari, amante del contatto con le persone, lui 28enne romano che si occupa di servizi bancari, amante della natura e sognatore. Hanno trovato degli interessi in comune, sono andati a ballare insieme, ma poi Federico non si è più fatto sentire e la conoscenza non è continuata; Federico e Camilla, lui 24enne torinese, di giorno magazziniere e di notte dj, lei 20enne che abita a Torino (originaria della Liguria), studentessa di Psicologia. Si sono piaciuti e hanno deciso di rivedersi, ma la loro storia si è trasformata in un’amicizia; Antonio e Nadia, lui 60enne di Fiumicino, che lavora a Roma come caporeparto in un supermercato, lei 58enne di Albano Laziale, onicotecnica e sommelier, che da sempre ha la passione per il vino. Tra i due c’è stato un certo feeling, attualmente si sentono ma il loro rapporto non si è evoluto; Catia e Valentino, la prima vicentina 50enne, visual merchandiser, creatrice di fiori di carta, appassionata di moto, il secondo 50enne magazziniere della provincia di Padova, amante del “macabro” e delle moto. Nonostante gli interessi in comune, tra i due non è scattata la scintilla. Si sentono ogni tanto, ma nulla più.

Primo Appuntamento 2023: episodio 26 in streaming

