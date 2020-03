Primo Appuntamento 4: episodio 8 coppie e streaming (gallery)

L’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 8 – 3 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Antonio e Anna, lui ipovedente e molto timido, già visto un anno fa per un appuntamento andato male. Stavolta con la timida Anna è andata decisamente meglio, sebbene a volte sia mancata la conversazione, e i due stanno attendendo di rivedersi; Eva e Davide, da subito parsi molto in sintonia sebbene lei non gli abbia voluto rivelare l’età. I due hanno continuato a frequentarsi e sono una coppia ufficiale; Giusy e Giuseppe, non più giovanissimi, entrambi alla ricerca di un compagno, ma con idee di convivenza molto diversa. Non si sono trovati e si sono persi di vista; Sabrina e Gabriele, lei pugliese trapiantata a Roma, nata in un corpo maschile, ma sempre stata donna, da un anno anche sui documenti, lui palestrato romano con una storia d’amore difficile mal superata. Sebbene una grande affinità elettiva e la voglia di conoscerlo di lei, lui ha detto di no perché non avrebbe trovato naturale l’amore. Sono comunque rimasti in contatto.

