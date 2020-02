Primo Appuntamento 4: episodio 6 coppie e streaming (gallery)

Il sesto episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 6 – 18 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Beatrice e Luca, lei già stata lo scorso anno nel programma con Nico (col quale è nata un’amicizia), tra cui è nata una forte simpatia che inizialmente faceva ben sperare, ma che è scemata in breve tempo; Nico e Giorgia, lui ex becchino che aveva partecipato con Beatrice, lei una ragazza appassionata di cadaveri e horror. Anche tra loro sembrava potesse sbocciare qualcosa, ma Nico è finito nuovamente nella friendzone; Davide e Donatella, due teneri e giovani ragazzi con tanta voglia di innamorarsi, che si sono piaciuti e hanno continuato a sentirsi, anche se tra loro non c’è ancora stato il primo bacio. In puntata anche Surry e Maria Laura, lui celebre youtuber con milioni di follower, lei ex miss, entrambi a proprio agio davanti alla telecamera, ma anche molto selettivi in fatto di rapporti di coppia. Sebbene si sia intravisto un accenno di flirt, tra i due non è sbocciato l’amore e dopo pochi giorni hanno anche smesso di seguirsi sui social.

