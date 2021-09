Primo Appuntamento 5: episodio 19 coppie e streaming (gallery)

Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 19 – 21 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Sirio e Stefania, lui ex magazziniere che ha lasciato tutto per partire per un viaggio attorno al mondo a piedi, lei appassionata di moda e viaggi, molto ansiosa. Non è scattato “quel qualcosa”, ma hanno scelto di rivedersi in amicizia, magari per qualche viaggio e sono effettivamente diventati amici; David ed Elisa, lui parrucchiere esperto di colorazione, alla ricerca di una ragazza semplice, lei agente di viaggio con la valigia sempre pronta, alla ricerca di un ragazzo intraprendente. Hanno trovato subito una sintonia e hanno deciso di rivedersi, la loro storia è durata qualche tempo, ma poi è terminata; Edoardo e Lorenzo, il primo fashion editor per una rivista di moda, appassionato di lavoro a maglia, con un animo indipendente, il secondo studente di medicina prossimo alla laurea, alla ricerca di una persona soddisfatta della propria vita. Edoardo avrebbe probabilmente continuato la conoscenza, ma Lorenzo, pur avendo trascorso una bellissima serata, non ha trovato particolari punti in comune e non si sono più sentiti; Simona e Maurizio, lei avvocato di Napoli, di origine nobile, che vive a Milano e si vedeva già sposata e con figli a 30 anni, ma ha “deluso” le aspettative della famiglia, anche lui napoletano trasferito a Milano, di professione broker, uno che “parla anche con le pietre”. Hanno scelto di non rivedersi, anche se è rimasto un caffè in sospeso…ma non l’hanno più preso e ora lei è fidanzata.

